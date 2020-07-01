تاء التأنيث تثور على إسرائيل: لا للضم

الخليج 365الأربعاء 2020/7/1 04:13 م بتوقيت أبوظبي
مع موجة الإدانات والرفض القادمة من كل حدب وصوب لمخطط الاحتلال ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، أبت المرأة حول العالم إلا أن تُسمع صوتها عبر نداء أرادت من خلاله التذكير بـ"عزيمة النساء الشجاعات".
ففي نداء عاجل وقعت عليه أربعون سيدة سياسية من أنحاء العالم بينهن رؤساء دول سابقات، اعتبرن فيه أن خطة الضم "يجب ألا تمر من دون رد".
نداءٌ تزامن مع توجه أنظار العالم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء تطبيق خطة الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، في خطوة قد تؤدي إلى توتر على الأرض.
واعتبرت الموقعات على النداء أن ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية "سيدمر نصف قرن من الجهود المبذولة لأجل السلام في المنطقة"، فضلا عن "عواقبه الوخيمة".
ومن بين الموقعات رئيسة فنلندا السابقة تارجا هالونين، والرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري، ورئيسة قيرغيزستان السابقة روزا أوتانباييفا.
كما شملت القائمة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقا ماري روبنسون، والوزيرة السابقة في جنوب أفريقيا باربرا هوغان، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، والمحامية الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي.
عزيمة النساء
وكتبن في ندائهن أنهن تلقين اتصالات ملحة من نساء فلسطينيات وإسرائيليات، وأكدن على ضرورة الاسترشاد "بالإنسانية وبعزيمة النساء الشجاعات اللواتي عانين كثيرا من الصراع ويرفضن أن يصبن بعمى الكراهية".
وأوضحت الموقعات أن الكلمات التي تلقينها من تلك النساء "تمثل رؤية للمستقبل الذي تحتاجه المنطقة".
وشددن على أن مخطط الضم "لا يمكن أن يمر دون رد"، وطالبن بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإجراءات الأحادية غير القانونية وتحقيق سلام عادل ودائم".
ومنذ إعلانه المخطط، مارس الفلسطينيون والدول العربية والمجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على نتنياهو لوقف الخطوة.
غير أن نتنياهو ما زال متمسكا بمخططه وإن كان من المرجح أن يتجه إلى تنفيذ تدريجي يبدأ بالكتل الاستيطانية الكبرى القريبة من مدينة القدس وتحديدا (معاليه أدوميم) ، شرق المدينة و(غوش عتصيون) ، جنوب القدس.
وتزامن ذلك النداء مع مسيرات شارك فيها آلاف الفلسطينيين بينهم مئات النساء، في قطاع غزة والضفة الغربية، ضد مخطط الضم الإسرائيلي.وفق ما أفاد مراسلو ”الخليج 365”.
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