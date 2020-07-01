اعتقالات في هونج كونج على وقع قانون الأمن الجديد

بعد ساعات من إقرار بكين، قانون الأمن القومي لمستقبل هونج كونج، شهدت الأخيرة حملة اعتقالات تزامنا مع خروج الآلاف متحدين حظر التجمعات بمناسبة ذكرى عودة المدينة للصين.

وعلى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت الشرطة في هونج كونج، اعتقالها ما لا يقل عن 180 شخصا، اليوم الأربعاء، بينهم سبعة بموجب القانون الجديد.

وما بين "المشاركة في تجمعات غير مرخصة، وحيازة أسلحة هجومية، والمساس بالأمن العام" تعددت أسباب حملة الاعتقالات التي ذكرتها الشرطة.

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ومنذ صباح اليوم، شوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن تنتشر في شوارع هونج كونج.

وتزامن ذلك مع حظر السلطات لأول مرة، التظاهرة التي يشارك فيها تقليديا سكان المدينة بمناسبة ذكرى عودتها إلى الصين.

وأمس الثلاثاء، أقر البرلمان الصيني، قانون الأمن القومي الذي يفرض عقوبات على مساعي الانفصال والتخريب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

وردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين، بشأن قانون الأمن القومي الجديد، حثت الصين الدول الأجنبية على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج.