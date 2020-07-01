الشرطة تعتقل 180 شخصا في هونغ كونغ

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





هونغ كونغ: أعلنت الشرطة في هونغ كونغ انها اعتقلت ما لا يقل عن 180 شخصا الأربعاء بينهم سبعة بموجب القانون الجديد حول الامن القومي في حين تجمع آلاف المتظاهرين متحدين حظر التجمع بمناسبة ذكرى عودة المدينة الى الصين.

وذكرت الشرطة على حسابها على تويتر انهم اعتقلوا "للمشاركة في تجمعات غير مرخصة والمساس بالامن العام وحيازة أسلحة هجومية وخروقات اخرى" موضحة ان سبعة منهم اوقفوا "للانتهاك المفترض للقانون حول الامن القومي".

وقبل ساعات اعلنت قوات الامن توقيف رجل بموجب هذا القانون.

Advertisements

وكان وضع على الرصيف علما أسود كتب عليه بالصينية والانكليزية "استقلال هونغ كونغ".

والأربعاء نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في شوارع المدينة في حين حظرت السلطات لأول مرة التظاهرة التي يشارك فيها تقليديا سكان هونغ كونغ بمناسبة ذكرى عودتها الى الصين.

وتخشى المعارضة في هونغ كونغ من ان يوجه القانون الجديد ضربة قاضية إلى الحريات والحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة منذ أن أعادتها بريطانيا للصين في الأول من تموز/يوليو 1997.