وفيات كورونا في إيران تلامس 11 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى عشرة آلاف و958 حالة، بعد تسجيل 141 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 230 ألفا، بعد تسجيل 2549 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3081 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 191 ألفا ، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).ش