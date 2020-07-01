المالية: سددنا 160.5 مليار جنيه من أموال هيئة التأمينات في 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن الخزانة العامة للدولة سددت 160.5 مليار جنيه قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي 2019-2020.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي التزاما بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح أن هذا الاتفاق يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وذكر الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات ضمن القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الذي يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2020-2021.

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وأشار إلى أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويا اعتبارا من العام المالي المقبل.

وقال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضا ضمن القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14% لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو الحالي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأكد الوزير استمرار وزارة المالية في سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو 180 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يشمل علاوة الـ 14%، وضم "الخمس علاوات".

وذكر الوزير أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع الاتفاق ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.