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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حصل الخليج 365 على مستند رسمي صادر، من مجلس النواب لتنظيم سير العمل في ظل أخر إجراءات اتخذها الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استثنى المنشور حضور أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.
ونصت المادة الأولى، على أن يلتزم أمناء الأمانات ورؤساء القطاعات كل فيما يخصه بتحديد مجموعة العمل اللازمة لضمان حسن سير وانتظام العمل بما لا يقل عن نصف طاقة العاملين، ويكون حضورهم بالتبادل والتناول يوميًا في جميع الأيام بما فيها أيام انعقاد الجلسات العامة للمجلس.
وحدد المنشور الرسمي الحضور من التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا بكافة إدارات البرلمان فيما عدا القطاع الطبي ومكتب الأمين العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بنصف الطاقة واستثناءات.. البرلمان يقر قواعد عمله بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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