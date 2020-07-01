ضبط 5 أشخاص لنشرهم مشاركات بزعم توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط خمسة أشخاص (مقيمين "الغربية، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة") لقيامهم بنشر مشاركات عبر التطبيقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت تتضمن زعمهم وقدرتهم على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وعُثر بحوزتهم على الهواتف المحمولة المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع ، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن نشاطهم غير المشروع والمشاركات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.