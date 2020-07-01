المغرب: تسجيل 63 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا المستجد إلى 12 ألفا و596 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 12 ألفا و596 حالة .

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 677 ألفا و129 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب .

وأضافت الصحة في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 228 حالة، كما تم تسجيل 58 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 8 آلاف و978 حالة.