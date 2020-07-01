رغم إجازة 30 يونيو.. "التعليم": استمرار العمل بكنترولات الثانوية العامة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التقدير والتصحيح بكنترولات الثانوية العامة مستمرة غدًا الخميس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.
وأكد حجازي لمصراوي، أن كنترولات الثانوية العامة تعمل بشكل مستمر يومي الخميس والجمعة.
ولفت إلى أن الطلاب يؤدون الخميس أيضًا امتحان مواد الفلسفة والمنطق والاستاتيكا والأحياء كما هو موجود في جدول الامتحانات.
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