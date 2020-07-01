البرازيل: إصابات كورونا 1.4 مليون والوفيات 59 ألفا و594

محمد اسماعيل - القاهرة - ساو باولو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 1.4 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 59594 حالة، وتعافى 788 ألفا و318 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 18 أسبوعا.