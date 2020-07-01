إيران تصدر أمرًا بإعتقال الرئيس الأمريكي ترامب من ضمن 36 مسؤولا سياسيًّا وعسكريًّا

أصدرت إيران اليوم، الإثنين 29 جوان 2020، أمر إعتقال في حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما إعتبرته متورطا مع آخرين في قتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وذلك في غارة إستهدفته بالعراق في جانفي الماضي.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المدعي العام لطهران، علي القاصي مهر قوله إن أوامر صدرت بـ"إعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا من أمريكا ودول أخرى، ضالعين بجريمة إغتيال سليماني".

أضافت الوكالة أنه خلال إجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية، أشار مهر إلى الإجراءات المتخذة لمتابعة ملف إغتيال سليماني، وقال إنه "تم التعرف على 36 شخصا متورطا (...) قاموا بتوجيه عملية الاغتيال".

أوضح المدعي العام أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص هي "القتل والعمل الإرهابي"، مضيفا أنه "على رأس هذه القائمة الرئيس دونالد ترامب، وستتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية"، مضيفا أنه أصدر مذكرات حمراء، وهي نشرة تطلب من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم وإعتقاله مؤقتا في إنتظار تسليمه أو إتخاذ إجراء قانوني مماثل.

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ولم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن حتى الساعة على القرار القضائي الإيراني بخصوص ترامب.

و كان سليماني قد تعرض لهجوم شنته طائرة أمريكية في الساعات الأولى من الجمعة 3 جانفي 2019، وأدى إستهداف السيارة التي كان يستقلها رفقة قادة آخرين في الحشد الشعبي، إلى مقتله.

يُذكر أن مقتل سليماني أثار توترا بين أمريكا وإيران، وردّت الأخيرة بقصف مواقع يوجد فيها قوات أمريكية بالعراق، لكن لم تسجل خسائر بشرية بين صفوف جيش الولايات المتحدة.