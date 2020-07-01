إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس "كورونا" منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، الإثنين 29 جوان 2020، إرتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 10 آلاف و670، إثر تسجيل 162 وفاة خلال 24 ساعة والتي تعتبر أعلى حصيلة وفيات يومية تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء.
وقالت متحدثة وزارة الصحة، سيما سادات لاري في تصريح بالعاصمة طهران، إن البلاد سجلت 2536 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 225 ألفا و205.
وأوضحت لاري أن حالة 3037 مريضا بالمستشفى "حرجة"، في حين بلغ المتعافون من الفيروس 186 ألفا و180.
وأضافت أن إجمالي عدد فحوصات الكشف عن كورونا وصل مليونا و639 آلاف و78.
المصدر: الأناضول
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