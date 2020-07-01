932 شخصًا يسجلون في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم

بلغ عدد المتسابقين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين، 932 متسابقاً ومتسابقة في مختلف مستوياتها.

تشمل المسابقة التي ينظمها ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عُمان، ممثلاً بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، سبعة مستويات تمثل المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد، والمستوى الثاني في

حفظ أربعة وعشرين جزءاً متتالياً مع التجويد، والمستوى الثالث في حفظ ثمانية عشـر جُزْءٍ متتالياً مع التجويد، والمستوى الرابع في حفظ اثني عشر جُزْءٍ متتالياً مع التجويد، والمستوى الخامـس في حفظ ستة أجزاء متتالية مع التجويـد، ويشترط أن يكون من مواليد 2004 فما فوق، والمستوى السادس في حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد 2008 فما فوق، أما المستوى السابع فهو حفظ جزأين متتاليين مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد 2011 فما فوق.

يذكر أن آخر موعد للتسجيل في المسابقة 6 أغسطس المقبل، وقد بلغ أعداد المشاركين في الدورة الـ 29 العام الماضي 2140 مشاركاً ومشاركة، ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في دورة المسابقة العام الجاري.