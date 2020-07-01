تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

أعلنت شركة أرامكو، عن الجديدة أسعار البنزين الجديدة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يوليو وحتى العاشر من الشهر نفسه.

و كشفت أرامكو عبر موقعها الإلكتروني، إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أصبح 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.

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وجاءت أسعار البنزين الجديدة بعد أن دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % حيز التنفيذ منذ أمس الأربعاء 30 يونيو 2020 ، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد

الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

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وكانت قد وصلت أسعار البنزين في شهر مايو الماضي إلى0.67 ريال لكل لتر بنزين 91 ، وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر، وتعمل المملكة العربية السعودية على مراجعة الأسعار بشكل شهري، من أجل خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي

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تحدث في أسعار التصدير.

من جانب أخر دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق" الضريبة المضافة" للهواتف الذكية.

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق الضريبة المعدلة على كافة توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، وكذلك السلع المستوردة إلى المملكة، والتي تخضع حاليًّا للنسبة 5%.