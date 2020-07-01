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السعودية تدعم الإمارات في مجلس الأمن

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أكد نائب مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة تدعم الإمارات في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

 

وأوضح "منزلاوي" في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد افتراضياً مساء أمس الثلاثاء، برئاسة

وفد الصين، بأن السعودية تتشارك مع الإمارات، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدا لإحلال ‫السلام‬ والأمن‬ في العالم. ‬

 

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وبين أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام‬ والأمن‬ والتنمية

المستدامة، ولها بصمات إنسانية‬ واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة‬ والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط‬ والعالم أجمع.

 

وأشار إلى أن الإمارات تسعى دوما إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تكل جهداً في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.

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