أكد نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة تدعم الإمارات في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.
وأوضح "منزلاوي" في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد افتراضياً مساء أمس الثلاثاء، برئاسةوفد الصين، بأن السعودية تتشارك مع الإمارات، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدا لإحلال السلام والأمن في العالم.
وبين أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية
وأشار إلى أن الإمارات تسعى دوما إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تكل جهداً في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعم الإمارات في مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.