شرطة هونج كونج تعتقل عشرات الأشخاص

أعلنت شرطة هونج كون، اليوم الاربعاء، أنها اعتقلت 30 شخصا، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين ودخل حيز التنفيذ.
وتعليقا على الوضع في هونج كونج قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن ذلك سيؤثر على العلاقات الصينية الأوروبية.
وقال ماس في تصريح صحفي، إن "ما يحدث هناك مثير للقلق للغاية، لأننا نعتقد أن الحكم الذاتي في هونغ كونغ يتآكل تدريجيا".
وأضاف: "في نهاية المطاف، ستتأثر العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وتأتي هذه التطورات في أول يوم من دخول قانونالأمن القومي الصيني، المثير للجدل وموضع انتقادات من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيز التنفيذ.
وانتقدت واشنطن وعواصم غربية أخرى هذا القانون وأعربت عن خشيتها من مصادرته لهامش الحريات والديمقراطية في إقليم هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين له وعودته للصين في سنة 1997
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