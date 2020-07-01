أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أراضيها ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بأكثر من 850 حالة جديدة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.
850 حالة جديدة مصابة بكورونا في إسرائيل
وأعلنت الوزارة صباح اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في إسرائيلأصبح 25547، بتسجيل 859 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في إسرائيل عند مستوى 320 حالة وفاة، فيما تماثل 17389 مريضا للشفاء، ولا يزال 56 مصابا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي مؤشر مقلق آخر، تجاوزت نسبة حالات الفيروس الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات في اليوم الأخير عتبة الخمسة بالمائة.
وتؤكد بيانات وزارة الصحة أن نحو 120 إصابة سجلت في مدينة القدس وحدها، فيما تعود 94 إصابة إلى مدينة أسدود.
وتنظر الحكومة الإسرائيلية في الخيارات الإضافية المتاحة للحد من انتشار الفيروس، وذلك بعد أن عاود معدل الإصابات الجديدة الارتفاع قبل نحو شهر على خلفية تخفيف الإجراءات المفروضة لكبح جماح الجائحة.
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