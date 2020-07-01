أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن تصديرها 84.4 مليون برميل نفط خلال شهر يونيو المنصرم، ما حقق إيرادات بنحو 2.861 مليار دولار.
وأكدت الوزارة، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن كمية الصادرات من النفط الخام في شهر يونيو بلغت 84.490مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 2.861 مليار دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان صحفي، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو المنصرم من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراقبلغت نحو 81 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة حوالي 3.482 مليون برميل.
وأضاف أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات قد بلغ 2.816 مليون برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.7 مليون برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 116 ألف برميل".
وعن متوسط سعر البرميل المصدر، أشار إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 33.864 دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر النفط العراقية تؤكد تصدير 84.4 مليون برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.