نظام فارس يتصدر جوجل بعد إتاحته بالمملكة

تصدر نظام فارس مؤاشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، نظام فارس من أجل الاستعلام عن موعد العلاوة السنوية الخاصة لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين المنتمين التابعين لوزارة التعليم فى المملكة، ويمكن نظام فارس الإلكتروني الموظفين من التعرف على درجة الرتبة وكذلك المستوى الوظيفي الخاص به أيضًا الراتب الخاص به وفق اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية الجديدة.
ويوفر النظام التعرف على قيمة الأجر وفي سلم الرواتب الجديد، مع بدء تطبيق اللائحة من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2020، بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارتي الموارد البشرية والتعليم عن ذلك، مع نشر الكثير من التفاصيل كان من بينها شروط وألية الترقي.
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طريقة التسجيل في نظام فارسأو استعادة بيانات الدخول لمن فقدها من الخدمات التي قدمتها وزارة التعليم عبر الموقع الجديد لنظام إدارة الموارد البشرية، حيث انه لا غني عن وجود حساب للمعلم أو المعلمة، لما يحتويه من الكثير من المعاملات على رأسها الخدمة الذاتية لشاغلي الوظائف التعليمية، ومنها يمكن التقديم على الإجازات واستخراج تعريف بالراتب، والاستعلام عن الرقم الوظيفي وغيرها، وبعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية أصبح من الإمكان الاعتماد على تلك الخدمات في معرفة الرتبة والمستوى الذي انتقل إليه المعلم وارتبه المناظر.
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