بعوض النمر “يغزو” الجزائر.. والسلطات تخصص 16 فرقة لمكافحته

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ورصدت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة، تواجد بعوض النمر على مستوى 24 بلدية في العاصمة الجزائرية.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن المدير العام لمؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة، حميمي مصطفى، قوله إن المؤسسة “خصصت 16 فرقة لمكافحة بؤر بعوض النمر، في مختلف أنحاء ولاية الجزائر وذلك بعد تسجيل تواجدها في نحو 24 بلدية”، مشيرا إلى أن عملية رصد هذه البؤر مازالت مستمرة.

وأشار مصطفى إلى أن ظاهرة انتشار بعوض النمر في الجزائر العاصمة، ارتفعت من 14 بلدية سنة 2016 إلى 22 بلدية السنة الماضية، ليصل هذه السنة إلى 24 بلدية.

ويتم رصد البعوضة الخطيرة من قبل الفرق المختصة بطرق تقنية حيث يتم وضع أفخاخ خاصة عبر الولاية تجمع من خلالها معلومات عن يرقاتها ونموها.

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ولمكافحة انتشار البعوضة تم إطلاق حملة لمكافحة البعوض العادي بداية يونيو، بالإضافة إلى حملة لمكافحة بعوض النمر منتصف يونيو الجاري عبر البلديات التي تأكد انتشارها، كما تم تخصيص فرق مجهزة بكافة التجهيزات والعتاد الخاص بعمليات التعقيم والتطهير التي تجوب كافة البلديات المعنية للقضاء على بؤر تواجدها.

وأُطلق على الحشرة اسم بعوضة النمر نسبة إلى الخطوط البيضاء والسوداء في أطرافها، وهي صغيرة جدا مقارنة بالبعوض العادي، وتنتشر في الفترة ما بين مايو إلى نوفمبر.

وتسبب بعوضة النمر ثلاثة أنواع من الحمى (الضنك، الزيكا، شيكونغونيا)، وهي أمراض لا علاج أو لقاح لها، كما أن أعراضها متشابهة، وتبدأ بالحمى.

ويعد جنوب شرق المحيط الهندي أصل موطن بعوضة النمر، حيث تنطلق من هناك عبر التجارة العالمية، وبالأخص تجارة السيارات والمركبات.

وعند استيطانها في مكان ما تتطور لتنتقل بطريقة فردية، وتعيش في الحدائق والمياه الراكدة والعكرة وأنابيب صرف المياه وتجاويف الأشجار.