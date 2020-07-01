صور زوجة الزعيم الـ”مهينة” هي سبب التوتر بين الكوريتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال السفير الروسي في كوريا الشمالية إن غضب بيونغ يانغ بشأن المنشورات المناهضة لها والتي أطلقت من قِبل جارتها الجنوبية يعود إلى تضمنها صورًا مهينة لزوجة زعيم الدولة المعزولة كيم جونغ أون.

وصدرت من ”بيونغ يانغ“ خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإدانات اللاذعة بخصوص منشورات مناهضة للشمال يرسلها منشقون مقيمون في الجنوب عبر الحدود المنزوعة السلاح، وشكلت هذه الحملات لفترة طويلة نقطة خلاف كبير بين الكوريتين، لكن هذه المرة، زادت بيونغ يانغ الضغط، وفجّرت مكتب الارتباط، وهددت بإجراءات عسكرية.

وأضاف السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ”ألكسندر ماتسيغورا“ أن إحدى عمليات إرسال المنشورات تمت، في 31 أيار/مايو، وتضمنت صورًا مستفزة للسيدة الأولى في الشمال ري سول جو، ما أثار ”غضبًا كبيرًا“ في بيونغ يانغ.

وتعد روسيا حليفًا رئيسًا للشمال المعزول، كما أن ماتسيغورا أحد السفراء الأطول خدمة في بيونغ يانغ.

وأردف ”ماتسيغورا“ لوكالة تاس الروسية للأنباء، الاثنين أنّ ”المنشورات تحمل نوعًا خاصًا من الدعاية القذرة المهينة الموجهة لزوجة الزعيم“، لافتًا إلى أنه“تم تعديلها بهذه الطريقة المشينة“.

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وتوقفت العلاقات بين الكوريتين بعد انهيار قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، بشأن ما قد ترغب كوريا الشمالية المسلحة نوويًا في التخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وحوّلت ”بيونغ يانغ“ غضبها على سيول بدلًا من واشنطن، رغم عقد 3 قمم بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الذي توسط لعقد أول قمة بين ترامب وكيم في سنغافورة.

إلى ذلك، نفى الدبلوماسي الروسي التكهنات بأن أخت كيم الصغرى يتم تدريبها لتكون الزعيمة المقبلة لكوريا الشمالية. ومنذ أوائل حزيران/يونيو، كانت كيم يو جونغ، المستشارة الرئيسة لأخيها، رأس حربة موقف بيونغ يانغ العدائي تجاه الجنوب بسبب المنشورات.

وفجّرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بعد أيام من تحذيرها من أنه سيشهد قريبًا ”انهيارًا كاملًا“، وفي وقت لاحق وصفت الرئيس مون بأنه ”مقرف“ و“مجنون“.

وأفاد ماتسيغورا أنه“رغم خبرتها الكبيرة في السياسة والسياسة الخارجية، فإن كيم يو جونغ لا تزال شابة إلى حد ما“.

وتابع:“لا سبب على الإطلاق للقول إنها تتدرب لتولي قيادة بلادها“، موضحًا أنه ”لا أحد يجرؤ على تسمية نفسه الشخص الثاني في البلاد، أعتقد أنه إذا سُئلت كيم يو جونغ ما إذا كانت في المرتبة الثانية ستجيب بلا قاطعة“.