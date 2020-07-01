كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تؤكد 999 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن 999 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي وأربع وفيات إضافية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 38،511 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1،270.

احتفظ الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، يوم الثلاثاء، بفرض قيود جزئية فى العاصمة مانيلا لمدة أسبوعين آخرين لاحتواء انتشار الفيروس مع الحد من الأضرار الاقتصادية للوباء.

وعلي صعيد اخر، أبلغت روسيا، اليوم الأربعاء، عن 6556 اصابة جديدة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة البلاد إلى 654405 حالة.

وقال مركز الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد إن 216 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 9536.

