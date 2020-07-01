كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تشهد أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة، شهدت أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة.

أكدت وكالة أنباء رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أكبر زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الوباء.

وأشار إحصاء جديد لرويترز، أنه تم تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بالوباء في البلاد.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.