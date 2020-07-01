وزير لبناني يعترف: قتلت شخصين ومشيل عون وعد بحمايتي من المساءلة- فيديو

في تصريح ناري، أثار بلبلة واسعة في الأوساط اللبنانية، اعترف وزير الداخلية، محمد فهمي، أنه قتل شخصين، خلال اشتباك مسلّح، وقع خلال الحرب الأهلية اللبنانية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، قدم له الحماية اللازمة، حينها.

وعلل فهمي سبب العلاقة الوطيدة، التي تجمعه والرئيس عون، وقال حرفياً في مقابلة، أجراها مع قناة المنار: “في العام 1981 وقع بيني وحزب فاعل، وقوي قوي قوي، إشكال، أعتذر من الأهل، من الجميع، من المشاهدين، قتلت اثنين، الأمر، الذي تسبب بوقوع اشتباك قوي، حينها، مع هذا الحزب”.

وأضاف فهمي أن عون كان حينها جنرالا في الجيش، وقال له: “محمد طالما أنا على قيد الحياة لن يستطيع أحد المساس بك”، مشيرا إلى أنه، وعائلته لن ينسيا له هذا الموقف، لأنه حماه من احتمال قتله بعد حادثة القتل تلك.

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تصريحات فهمي، المسؤول الأول عن حماية أمن البلاد، والمواطنين، أغضبت العديد من اللبنانيين، فانهالت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإدانة ما جاء على لسانه من كلام، وصف بالـ”المستفز”، و”غير المسؤول”.

وتعليقا على الرواية، التي سردها وزير الداخلية في برنامج “حديث الساعة”، طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهمي بتقديم استقالته، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء الخطوات اللازمة في حقه، والتعبير عن موقف سريع، وتوقيف وزير الداخلية عن العمل، وإلا يعتبر شريكاً في تلك الجريمة.