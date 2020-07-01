إليسا: أحترم المغرب بصحرائه.. ولم أقلل من أهميته

قالت الفنانة إليسا إنها تحترم المغرب بصحرائه، ولم تقصد التقليل من شأنه، وذلك، بعد أيام، من الجدل، الذي خلقته بإعجابها بصورة خريطة تظهر فيها صحراء المغرب مبثورة.
وكانت إليسا، قد خلقت الجدل بإعجابها بخريطة للدول العربية، تظهر فيها الصحراء غير مدرجة في حدود المغرب، ما أدى إلى موجة غضب في صفوف الجمهور المغربي، الذي رد عليها بهاشتاغ إليسا غير مرحب بها في المغرب.
وبعد أيام من بداية الموضوع، خرجت إليسا، أمس الثلاثاء، في تدوينة توضيحية، قالت فيها: “في مرات أقوم بوضع علامة الإعجاب لفكرة، لنكتة، لصورة، ولا يكون القصد منها الاستخفاف بأحد”.
وأضافت إليسا أنها وضعت إعجاب للخريطة دون التدقيق في كل بلد، وهو ما اعتبره بعض تقليلا من أهمية المغرب، الذي قالت عنه: “هالبلد بحترمو من شماله لجنوبه لصحرائه وما في شي بيخليني إختلف مع شعبو الطيب بشوفكن قريبا”.
يذكر أن إليسا زارت المغرب، العام الماضي، للمشاركة في مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي تعتبر من بين الفنانين العرب الأكثر مشاركة فيه.
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