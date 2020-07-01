أسير في العزل الانفرادي منذ أكثر من عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسير إسلام وشاحي (38 عاما) من جنين، منذ عام وثلاثة شهور.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن "الأسير وشاحي يقبع في عزل سجن (أوهليكدار- بئر السبع)، ومنذ ثلاثة شهور، لم تتمكن عائلته من الاطمئنان عليه، مع وقف زيارات المحامين كجزء من جملة الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال في شهر آذار/ مارس الماضي، والتي ساهمت فعليا في مضاعفة مستوى العزل الذي يتعرض له الأسرى".

وفي هذا السياق، أوضح النادي أن "الأسير المعزول انفراديا يُحرم تلقائيا من زيارة العائلة، وتُشكل زيارة المحامي له الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، علما أن إدارة السجون سمحت، مؤخرا، للمحامين بإجراء زيارات للأسرى، بعد أن توقفت قرابة الثلاثة شهور".

وأشار نادي الأسير إلى أن "إدارة سجون الاحتلال أصدرت خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، أمرا جديدا يقضي بتمديد عزل الأسير وشاحي، وهو الأمر الخامس الذي يصدر بحقه منذ تاريخ عزله، ومدته ستة شهور".

وختم النادي بالقول إن "الأسير وشاحي والمحكوم بالسجن لمدة 19 عاما، تعرض لاعتداء وحشي على يد قوات القمع، في شهر آذار/ مارس 2019 في سجن ‘النقب الصحراوي’ وأدى إلى إصابته بكسور وكدمات وجروح، وذلك إثر عملية قمع نفذتها إدارة السجون في حينه، وكانت الأشد عنفا منذ سنوات، أصيب خلالها العشرات من الأسرى. وتطالب سلطات الاحتلال بإضافة حكم جديد على حكم الأسير وشاحي، على أن يكون الحكم أكثر من عشر سنوات".