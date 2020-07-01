وحشية حكام قطر.. حرق جثث متوفي كورونا من الأجانب بالدوحة

الأربعاء 1 يوليه 2020

في مشهد لا يعبر عن الإنسانية ولا يتماشى مع الأعراف الدولية، قامت السلطات القطرية خلال الفترة الأخيرة بحرق جثث متوفي فيروس كورونا من الأجانب.



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وفي هذا الشأن، كشف فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر، عن جريمة ارتكبها نظام الحمدين في الدوحة ضد المغتربين العاملين علي الأراضي القطرية، قائلا: "‏معلومات مؤكدة من داخل ‎قطر تفيد بأن عصابة ‎الدوحة المجرمين قاموا بإحراق أكثر من ٨٠ جثة توفوا متأثرين بفيروس ‎كورونا".

وذكر أحد افراد الأسرة القطرية الحاكمة عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة" تويتر " : تم إحراق الجثث ودفنها في مكب النفايات في منطقة مسيعيد، فالجثث تعود لأجانب وتم إبلاغ سفاراتهم بأنه تم دفن الجثث احترازيًا لكي لا تنتقل العدوى".