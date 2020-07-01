شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات أسرية وراء ترك طالبة مصرية لمنزلها بالحوامدية.. والداخلية المصرية تعيدها لأهليتها والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يوليه 2020 توجهت الطالبة المصرية رفقة عماد فوزي من تلقاء نفسها، إلى مركز شرطة الحوامدية بالجيزة بمصر، للإبلاغ عن عودتها، وذلك بعد تناول بعض المواقع الإلكترونية بواقعة اختفائها.

Advertisements وكانت أبلغت أسرة الطالبة المصرية البالغة من الغمر 16 عاما بتغيبها يوم 25/ 6 الجاري. وتبين أن الطالبة المصرية تركت منزل أهليتها بسبب خلافات أسرية. وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بتسليم رفقة عاد فوزي إلى أهليتها، وأحد التعهد اللازم لرعايتها.

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