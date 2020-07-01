شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد أهمية بناء موقف مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 1 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن العالم العربي يمر بظروف دقيقة، مُنوّهًا إلى أهمية بناء موقف عربي مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.
وأوضح الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، أن البرلمان العربي يدرك المسؤولية الملاقاة على عاتقه ولذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للتدخلات الخارجية، مثمنًا عاليًا الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به في إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يؤكد أهمية بناء موقف مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.