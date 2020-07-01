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البرلمان العربي يؤكد أهمية بناء موقف مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:28 مساءً, 1 يوليو 2020 م

المناطق - الرياض

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن العالم العربي يمر بظروف دقيقة، مُنوّهًا إلى أهمية بناء موقف عربي مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.
وأوضح الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، أن البرلمان العربي يدرك المسؤولية الملاقاة على عاتقه ولذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للتدخلات الخارجية، مثمنًا عاليًا الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به في إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي.

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