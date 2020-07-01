شكرا لقرائتكم خبر عن طيران القاهرة ينطلق في 14 رحلة منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

استؤنفت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم، وسط تدابير وإجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الحكومة المصرية لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وتُقلع من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 14 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران على متنها نحو 2000 راكب إلى عدة دول خارجية، حيث أقلعت رحلتان، الأولى إلى تونس والثانية إلى لندن، كما يشهد المطار وصول 38 رحلة دولية من وجهات مختلفة سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وكانت مصر قد علّقت حركة الطيران من مصر وإليها يوم 19 مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.