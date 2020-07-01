شكرا لقرائتكم خبر عن وباء كورونا يحصد أرواح 10 آلاف في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 216 وفاة بين المصابين بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة وفاة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا شهد تراجعا طفيفا لليوم الرابع على التوالي، حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أمس.