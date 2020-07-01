شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: العدوان التركي اتنهاك صارخ لسيادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل
حذر مجلس النواب الليبي مجدداً من التدخلات التركية الفاضحة في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد مجلس النواب في بيان صادر اليوم، عن لجنة الدفاع والأمن القومي، انتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، قائلاً: "لقد ظهر الأتراك بصورة الآمر الناهي في مفاصل الدولة".
كما حذر البيان من تدفق إيرادات النفط إلى الميليشيات والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب الوفاق ضد الجيش الليبي.
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