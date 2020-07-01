شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تفتح حدودها أمام 11 دولة خارج اليورو بينها تونس والان نبدء بالتفاصيل

قررت ألمانيا إلغاء قيود السفر إليها بالنسبة لـ11 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على إلغاء قيود السفر بالنسبة للقادمين من أستراليا وجورجيا وكندا ومونتنيجرو ونيوزيلندا وتايلاند وتونس أوروجواي.

وبالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية والصين، تسري إجراءات تخفيف قيود السفر المفروضة منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا، شريطة أن تسمح هذه الدول أيضا بدخول أفراد من ألمانيا إليها مجددا.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه من المقرر دخول إجراءات التخفيف حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.