مايا دياب بلوك عصريّ... خمّنوا كم يبلغ ثمن إطلالتها (فيديو وصور)

وفي وقت سابق لفتت الأنظار بظهورها بسروال باللون الأبيض مع كنزة باللون الرمادي الفاتح. واضفت على اللوك كعادتها لمسة من الغرابة من خلال سترة من الجينز بتصميم غير مألوف. ولهذا سألتها الكثيرات عن ماركة التصميم وثمنه.

كما أثارت الاهتمام قبل هذا بظهورها برفقة ابنتها وهما ترتديان بيجاما موقعة من علامة DKNY بسعر يصل على أحد المتاجر الإلكترونية إلى 119 دولاراً.