واختارت لهذا كنزة بتصميم بسيط وفاخر في الوقت نفسه موقعة من علامة Versace. ويصل سعرها بحسب ما يشير احد المواقع الإلكترونية الى 234 دولاراً أميركياً. ونسقتها مع تنورة قصيرة من الجلد الأسود اللامع وأكملت اللوك بحذاء رياضي.
وأشارت الفنانة في تعليقها إلى أنها ترغب في تعلم ممارسة أحد أنواع الرياضة وهو التزحلق على اللوح الخشبي وحققت الإطلالة أكثر من 89 ألف إعجاب.
وأشارت الفنانة في تعليقها إلى أنها ترغب في تعلم ممارسة أحد أنواع الرياضة وهو التزحلق على اللوح الخشبي وحققت الإطلالة أكثر من 89 ألف إعجاب.
وفي وقت سابق لفتت الأنظار بظهورها بسروال باللون الأبيض مع كنزة باللون الرمادي الفاتح. واضفت على اللوك كعادتها لمسة من الغرابة من خلال سترة من الجينز بتصميم غير مألوف. ولهذا سألتها الكثيرات عن ماركة التصميم وثمنه.
كما أثارت الاهتمام قبل هذا بظهورها برفقة ابنتها وهما ترتديان بيجاما موقعة من علامة DKNY بسعر يصل على أحد المتاجر الإلكترونية إلى 119 دولاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بلوك عصريّ... خمّنوا كم يبلغ ثمن إطلالتها (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.