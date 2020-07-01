10 أطعمة لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض... تناولوها بانتظام

يجمع الأطباء على دور المناعة في محاربة الأمراض والالتهابات. فكلما كانت مناعة الجسم قوية، ازدادت قدرته على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وللغذاء دور أساسي في تعزيز مناعة الجسم، بحيث تشتمل بعض الأطعمة على مواد مغذية وفيتامينات ومضادات أكسدة كفيلة بمحاربة الأمراض والالتهابات. في ما يأتي 10 أطعمة معززة للمناعة. الحمضيات





تزخر الحمضيات بالفيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة. كما يساعد هذا الفيتامين على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي مفتاح مكافحة العدوى. أكثروا من تناول الغريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون. تزخر الحمضيات بالفيتامين C الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة. كما يساعد هذا الفيتامين على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي مفتاح مكافحة العدوى. أكثروا من تناول الغريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر والأسود غنيان بمادة الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة. لكن الشاي الأخضر يتفوق على الأسود في احتوائه على مضادات أكسدة قوية أخرى تعزز وظيفة المناعة. كما يعد الشاي الأخضر مصدراً جيداً للحمض الأميني الذي يساعد في إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم في خلايا الجسم. الفلفل الأحمر





يحتوي الفلفل الأحمر على الكثير من الفيتامين C وهو أيضاً مصدر غني للبيتا كاروتين، اللذين يعززان جهاز المناعة، ويساعدان في الحفاظ على صحة البشرة والعينين. يحتوي الفلفل الأحمر على الكثير من الفيتامين C وهو أيضاً مصدر غني للبيتا كاروتين، اللذين يعززان جهاز المناعة، ويساعدان في الحفاظ على صحة البشرة والعينين. الزنجبيل





يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب والغثيان المصاحب للأمراض المعدية. كما يخفف من الألم المزمن، ويمتلك خصائص خافضة للكوليسترول. يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب والغثيان المصاحب للأمراض المعدية. كما يخفف من الألم المزمن، ويمتلك خصائص خافضة للكوليسترول. البروكولي



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البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، وهو مخزن للفيتامينات A وC وE، إضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى. اللوز





اللوز غني بفيتامين E القابل للذوبان في الدهون، إضافة إلى العديد من الفيتامينات الأخرى المهمة. يكفي تناول نصف كوب صغير من اللوز المقشر كل يوم للحصول على الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين E. اللوز غني بفيتامين E القابل للذوبان في الدهون، إضافة إلى العديد من الفيتامينات الأخرى المهمة. يكفي تناول نصف كوب صغير من اللوز المقشر كل يوم للحصول على الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين E. الثوم





يحتوي الثوم على مكونات تساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، وتعزز المناعة الإجمالية للجسم. يحتوي الثوم على مكونات تساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب الشرايين، وتعزز المناعة الإجمالية للجسم. السبانخ



السبانخ غني بفيتامين C، والعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، مما يعزز قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض. الكركم



لطالما استعمل الكركم لمحاربة الالتهابات، وتحديداً التهاب المفاصل. كما أن مادة الكركمين الموجودة فيه تساعد في تقليل تلف العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة الزبادي



قد يحفز الزبادي الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض. ويعدّ الزبادي مصدراً جيداً لفيتامين D، الذي ينظم عمل جهاز المناعة، ويعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض.