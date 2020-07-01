القبض على متهم بالسرقة وآخرى بالتزوير في بغداد





من جانب آخر، قامت مفارز مكتب مكافحة اجرام (الكاظمية) بـ"القاء القبض على متهمة بعد ان ضبطت بحوزتها مستمسكات مزورة واعترفت بقيامها بجريمة التزوير، وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقها عن وفق المادة (٢٩٨/٢٩٥) ق.ع". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من مدير مكافحة اجرام بغداد، تمكن مكتب مكافحة اجرام (حسينية المعامل) من القاء القبض على متهم بالسرقة بعد ان قام بسرقة (2000 دولار امريكي مع مصوغات ذهبية اخرى) من داخل دار سكني شرقي العاصمة بغداد ، وتم تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف ، وتوقيفه وفق المادة (٤٤٣) ق.ع".من جانب آخر، قامت مفارز مكتب مكافحة اجرام (الكاظمية) بـ"القاء القبض على متهمة بعد ان ضبطت بحوزتها مستمسكات مزورة واعترفت بقيامها بجريمة التزوير، وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقها عن وفق المادة (٢٩٨/٢٩٥) ق.ع".

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