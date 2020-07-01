اخبار العالم

البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البنك الدولي

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء موافقته على تقديم قرض بقيمة 750 مليون دولار لتمويل برنامج الحكومة الهندية لمساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  في مواجهة التداعيات الحادة لجائحة المستجد.

وذكر البنك في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن هذه المساعدات ستلبي الاحتياجات العاجلة للسيولة النقدية والقروض لحوالي 1.5 مليون مشروع في الهند ومساعدة هذه المشروعات في مواجهة الصدمة الحالية وإنقاذ ملايين الوظائف في الهند.

وأضاف البنك أن هذا القرض هو الخطوة الأولى من مجموعة إصلاحات واسعة لتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمرور الوقت في الهند.

Advertisements

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونيد احمد مدير إدارة الهند في البنك الدولي قوله إن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يلعب دورا مركزيا في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف في الهند، وسيكون عنصرا أساسيا في تحديد وتيرة تعافي الاقتصاد الهندي بعد انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أنه سيتم سداد قرض البنك الدولي على مدى 19 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 750 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا