شكرا لقرائتكم "إيني" الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في المياه المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترًا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غرب من حقل نورس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم جنوبي غرب.

وأشارت إلى أنه اكتشف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، لافتة إلى أنه سيتم اختبار البئر للإنتاج وهو يؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياة البحرية المصرية الضحلة.

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ولفتت إيني، إلي أنها ستبدأ مع شركائها BP و Total، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف "التتبع السريع" للإنتاج من خلال تحقيق اقصي استفادة مع البنىة التحتية الحالية للمنطقة.

وأوضحت أنه بالتوازي مع أنشطة التطوير المرتبطة بهذا الاكتشاف الجديد، ستواصل استكشاف "منطقة نورس الكبرى" بحفر بئر استكشافي آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام في امتياز أبو ماضي غرب .

يذكر أن اتفاقية امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط ، بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "ايجاس"، والمقاول" إيني بحصة 37.5%، مع قيامها بأعمال التشغيل، وشركة BP تمتلك 37.5% ، وتوتال تمتلك 25% من مصلحة المقاول.