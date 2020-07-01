وزارة “أمزازي” تذكر التلاميذ ببرنامج امتحانات الباكالوريا.. تنطلق اليوم بالنسبة للأحرار

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية)، مساء أمس الثلاثاء، بلاغا ذكرت فيه المترشحات، والمترشحين بتواريخ اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، التي ستنطلق، يوم 3 يوليوز الجاري، بالنسبة إلى المتمدرسين، واليوم الأربعاء، بالنسبة إلى المترشحين الأحرار.

وجاء في البلاغ نفسه أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى، يومي 3 و4 يوليوز بالنسبة إلى شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بمسلكيها (مسلك الآداب ومسلك العلوم الإنسانية)، وشعبة التعليم الأصيل بمسلكيها (مسلكي اللغة العربية، والعلوم الشرعية).

أما اختبارات كل من شعبة العلوم التجريبية بمسالكها (علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والعلوم الزراعية)، وكذا شعبة العلوم الرياضية بمسلكيها (العلوم الرياضية “أ”، والعلوم الرياضية “ب”)، وشعبة علوم الاقتصاد والتدبير بمسلكيها (العلوم الاقتصادية، وعلوم التدبير المحاسباتي)، وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها (العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، والعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية)، وشعبة الفنون التطبيقية، وجميع مسالك البكالوريا المهنية، فستجرى ابتداء من 6 وإلى غاية 9 يوليوز الجاري.

وتابع المصدر نفسه أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد، الخاصة بالمترشحين الأحرار بالنسبة إلى جميع الشعب، ستجرى، اليوم الأربعاء (فاتح يوليوز)، وغدا الخميس.