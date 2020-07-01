بقوة 4,9 درجات.. هزة أرضية تضرب إقليم تاونات استشعرها مواطنون بمدن أخرى

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء، أن هزة أرضية بقوة 4,9 درجات على سلم ريشتر سجلت، صباح اليوم الأربعاء، بإقليم تاونات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة اولاد داوود، وقعت عند الساعة السابعة و6 دقائق و42 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كلم عند التقاء خط العرض 34.402 درجة شمالا وخط الطول 4756 درجة غربا.

واستشعر مواطنون الهزة بمدن مجاورة لتاونات، منها مطينة فاس، كما أحس بها مواطنون بمدينة القنيطرة أيضا.