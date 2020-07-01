طقس الأربعاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، داخل البلاد والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهم زوابع من الرياح الرملية والمحتملة داخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكثل من الضباب قرب سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة، من القطاع الشمالي بالجنوب، الوسط والشمال، ومن الجنوب إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بشمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة والجنوب-الشرقي، سوس وتانسيفت، وما بين 36 و43 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط، والماس، تادلة والرحامنة، وما بين 30 و35 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، سهول المحيط الأطلسي، وما بين 22 و32 درجة قرب السواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.