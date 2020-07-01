اليابان: لم تعد أكياس البلاستيك بالمجان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت المحال التجارية في اليابان، اليوم الأربعاء تقاضي ثمن أكياس البلاستيك من الزبائن بحسب تعديل في القانون دخل حيّز التنفيذ يهدف إلى تقليل نسبة مواد البلاستيك في البلاد.

وبات في إمكان المحال، ومنها متاجر صغيرة معروفة باسم "كونبيني" منتشرة بكثافة في البلاد، تحديد السعر الذي ترتأيه لهذه الأكياس، وهي تبيعها بالفعل بسعر رمزي يناهز 3 ين أي أقل من 3 سنتات من اليورو.

وسرعان ما أعطت هذه الخطوة نتيجة ملموسة. وقالت إحدى المستهلكات للمحطة التلفزيونية الرسمية "إن إتش كاي"، إنه "أتبضع في متجر كونبيني صباح كل يوم، وكنت أعلم (أن الأكياس ستصبح مدفوعة)، لذلك أحضرت معي كيسي الخاص".

ويفرض الكثير من البلديات في اليابان فرزا دقيقا للنفايات بحسب نوعها، كالبلاستيك والعبوات والورق وسواها، لكنّ القسم الأكبر من النفايات المنزلية، بما فيها البلاستيك، يتم حرقها، مما يؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة.

Advertisements

وأعلنت الحكومة العام 2018 أنها تعتزم خفض كمية النفايات البلاستيكية التي يتم توليدها سنويا في البلاد بمقدار الربع قبل سنة 2030 والذي كان يبلغ 9,4 ملايين طن عامذاك.

وتعتبر نسبة إنتاج الفرد للنفايات البلاستيكية في اليابان الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة إن تعميم سعر للأكياس البلاستيكية إنه "يهدف إلى تشجيع الناس على التفكير لمعرفة ان كان استخدام الكيس ضروريا فعلا ولمراجعة نمط حياتهم".