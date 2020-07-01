معطيات كورونا في المجتمع العربي: إصابات جديدة في عدة بلدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت معطيات وزارة الصحة الصادرة حول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، تسجيل إصابات جديدة في عدة بلدات في مختلف المناطق، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأربعاء.

ومن بين البلدات التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات، رهط، عرعرة النقب، كفر قاسم، أم الفحم وباقة الغربية.

شفاعمرو: تشخيص إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت بلدية شفاعمرو، عن تشخيص حالتين إضافيتين بفيروس كورونا بالمدينة، لترتفع حصيلة الحالات المسجلة إلى 17 في الموجة الثانية للفيروس.

وناشدت البلدية كافة المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وأكدت على أهمية ومسؤولية الجميع في تطبيق التعليمات.

مجد الكروم: ارتفاع في عدد الحالات

وفي مجد الكروم بمنطقة الشاغور، أعلن عن تشخيص حالة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 9.

وعلم أن 5 أشخاص من بين المصابين هم أفراد عائلة واحدة، أب وأم وأولادهما الثلاثة.

وحذر مجلس محلي مجد الكروم، من الارتفاع الخطير بعدد الإصابات في الأيام الأخيرة، ودعا الجميع إلى التصدي لهذا الوباء بأسرع وقت.

ودعا المجلس المحلي كل من كان على تواصل مع المصابين بإجراء فحص كورونا والدخول إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حتى لو كانت النتيجة سالبة.

كما ناشد المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكاملة وارتداء الكمامات والمحافظة على البعد بين الأفراد والنظافة والتعقيم، بالإضافة إلى التقليص من المدعوين في المناسبات ومن الزيارات لدور العبادة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 308، المتعافون 103.

عرعرة النقب: المصابون 268، المتعافون 58.

حورة: المصابون 221، المتعافون 176.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 126، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 114، المتعافون 22.

الطيبة: المصابون 64، المتعافون 49.

جت المثلث: المصابون 50، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 24، المتعافون 9.

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عرعرة المثلث: المصابون 27، المتعافون 5.

جلجولية: المصابون 26، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 25، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 30، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 22، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 30، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 26، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 76، المتعافون 18.

سخنين: المصابون 19، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

نحف: المصابون 15، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 18، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 28، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 36، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 29، المتعافون 12.