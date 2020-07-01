شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل أكبر زيادة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يوليه 2020 أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا أمس الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

Advertisements وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

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