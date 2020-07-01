- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
اقتحم مسلح من مليشيا الحوثي مقر إحدى المنظمات الإغاثية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ ست سنوات.
وقالت مصادر محلية إن مسلحا من مليشيا الحوثي، اقتحم مركز 14 اكتوبر في حي "الوازعية" بمديرية الظهار بمدينة إب وأشهر السلاح في وجه موظفتين تعملان في المؤسسة الوطنية للغذاء.
وأضافت المصادر أن المسلح الحوثي أخذ من الموظفتين بالقوة كشوفات صرف المساعدات، وقسائم وسجل تابع للمنظمة تحت تهديد السلاح.
وفي حادثة أخرى اقتحم مسلح حوثي شركة النفط بمدينة إب، وأطلق الرصاص علي العمال وعلي المبني وأصيب احد العمال، برصاص المسلح الحوثي، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة.
وفي حادثة ثالثة خطفت مليشيا الحوثي مواطن بمديرية الظهار، ونهبت 500 ألف ريال كانت بحوزته أثناء عملية الإختطاف، واقتادته إلى أحد سجونها بمدينة إب.
وفي غرب مدينة إب، اقتحمت مليشيا الحوثي منزل أحد المواطنين بمنطقة "المعاين"، وروعت الأطفال والنساء في مشهد يؤكد همجية ونازية المليشيا الحوثية
كانت هذه تفاصيل خبر مسلح حوثي يقتحم منظمة إغاثية في إب وينهب كشوفات الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.