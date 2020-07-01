شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صيني إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب قانون الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إنه يتعين على الدول الأجنبية النظر إلى الوضع في هونج كونج بموضوعية وإن بكين لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير صيني إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب قانون الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.