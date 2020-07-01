شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صيني إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب قانون الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

حثت الصين الدول الأجنبية اليوم الأربعاء على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج، وذلك ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين بشأن قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته للمدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إنه يتعين على الدول الأجنبية النظر إلى الوضع في هونج كونج بموضوعية وإن بكين لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها.