شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر شراسة .. "كورونا" أصبحت معدية بـ 10 أضعاف والان نبدء بالتفاصيل

حذر عدد من العلماء، أن سلالة من سلالات فيروس كورونا تحورت لتكون معدية أكثر بنحو عشرة أضعاف. وأجرى فريق من معهد سكريبس للأبحاث في فلوريدا فحصا لبروتين spik، ووجدوا أن السلالة معدية أكثر من غيرها لأنها لا تنفصل بمجرد دخولها الجسم.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور هيريون تشوي: إن طفرة سلالة الفيروس حدثت من أجل "تعويض بروتينات spike القديمة"، علما أن بروتين spike هو ما يستخدمه فيروس كورونا للتمسك بالخلايا في المسالك الهوائية بواسطة مستقبلات ACE-2، وهي نقاط عبور تستخدمها الفيروسات للدخول إلى الجسم.

ولم تكتمل مراجعة الدراسة بعد، وتم نشرها عبر موقع bioRxiv. ويقول العلماء إن الفيروس الآن معد أكثر بعشر مرات مما كان عليه عندما تم اكتشافه لأول مرة لدى البشر في الصين.