شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا ترتفع إلى 43 ألف حالة في بريطانيا.. و34 ألفاً بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 314160 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43815 حالة . وتعافى 1370 من المصابين حتى الآن. كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إيطاليا إلى 240 ألفا و578 حالة. وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34767 حالة. وتعافى 190 ألفا و248 شخصا من المصابين حتى الآن.

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