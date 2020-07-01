اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على 4 متهمين اطلقو النار على مرابطة للشرطة الاتحادية في بغداد. وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على 4 متهمين في منطقة الحميدية شرقي بغداد يستقلون دراجة نارية(تك تك) أقبلوا على إطلاق النار على مرابطة للشرطة الاتحادية في المنطقة ذاتها".



واصافت، أن "المعتقلين كان بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف والمستخدمتين بالجريمة"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 متهمين اطلقو النار على مرابطة للشرطة الاتحادية في بغدادض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.