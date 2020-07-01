مع حلول تموز.. طقس 'حار جداً' اعتباراً من الجمعة

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً وحاراً جداً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع لدرجات الحرارة، في حين تنشط الرياح مسببة تصاعد للغبار"، مبينة أن "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".

وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس سيكون ليوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً، في حين تنشط الرياح مسببة تصاعد للغبار، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس مشمساً حاراً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".