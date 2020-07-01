توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، أن تشهد البلاد اعتباراً من الجمعة المقبلة ارتفاعاً بدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً وحاراً جداً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".
وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع لدرجات الحرارة، في حين تنشط الرياح مسببة تصاعد للغبار"، مبينة أن "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".
وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً مع ارتفاع لدرجات الحرارة، في حين تنشط الرياح مسببة تصاعد للغبار"، مبينة أن "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".
وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس سيكون ليوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمساً حاراً جداً، في حين تنشط الرياح مسببة تصاعد للغبار، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس مشمساً حاراً مع ارتفاع لدرجات الحرارة".
كانت هذه تفاصيل خبر مع حلول تموز.. طقس 'حار جداً' اعتباراً من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.